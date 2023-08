Peuter van drie overlijdt op migrantentransport in VS

Nieuwe aanslag in Ecuador: kandidaat-Kamerlid overleeft ternauwer­nood schietpar­tij

Opnieuw is een kandidaat in de aankomende verkiezingen in Ecuador het slachtoffer geworden van een aanslag. Estefany Puente, die meedingt om een zetel in het parlement, overleefde donderdag ternauwernood een vuurgevecht in de provincie Los Ríos, schreven Ecuadoraanse media vrijdag. De aanslag op Puente gebeurde amper een dag nadat presidentskandidaat Fernando Villavicencio in de hoofdstad Quito werd doodgeschoten.