Peuter van 3 jaar oud doodgeschoten door 5-jarige jongen in Amerikaanse staat Minnesota

In de Amerikaanse staat Minnesota heeft een 5-jarige jongen een peuter van amper 3 jaar oud doodgeschoten. Het meisje en de jongen waren samen in een huis in de stad Bena. Of ze familie waren of niet is onduidelijk. De politie heeft bovendien nog niet achterhaald hoe het kind het wapen precies in handen heeft gekregen.