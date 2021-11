Peuter gedood door verdwaalde kogel tijdens autorit op Amerikaanse snelweg

Broertjes van 6 en 8 jaar oud nemen stuur over nadat vader wordt doodgescho­ten tijdens het rijden

Twee jongetjes van 6 en 8 jaar oud moesten de controle over een SUV overnemen en zichzelf in veiligheid brengen toen hun vader vrijdagavond werd doodgeschoten tijdens het rijden op een snelweg in Texas. Dat meldt CNN.

22 augustus