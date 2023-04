Peuter die gevonden werd in muil van alligator was in het meer “gegooid of geplaatst” door vader

Oekraïne krijgt de schuld van moordaan­slag op Russische blogger. Maar niemand minder dan Wag­ner-baas Prigozjin spreekt dat tegen

Als het aan de Russen ligt, dan is de moordaanslag van zondagavond in Sint-Petersburg al opgelost. Er is een dader opgepakt en Moskou zegt met grote stelligheid dat zij voor Oekraïne heeft gewerkt. Maar waarom spreekt Wagner-baas Jevgeni Prigozjin — die eigenaar is van het café en de omgekomen blogger Vladlen Tatarski op zijn loonlijst had staan — die piste dan openlijk tegen?