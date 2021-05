Peuter belandt na autocrash in zee, ooggetuige twijfelt niet en duikt erachteraan

De pick-uptruck waar ze in zat, belandde op zijn zij en bungelde half over de vangrail. Een autobestuurder zag wat er gebeurde en twijfelde niet. Hij sprong vanop de negen meter hoge reling in zee in een poging het meisje te redden. De man kon het kindje in veiligheid brengen.

Een helikopter van de Maryland State Police bracht haar naar een kinderziekenhuis in Baltimore. Volgens lokale media is haar toestand stabiel. Verschillende inzittenden van de pick-uptruck zijn met spoed naar dichterbijgelegen ziekenhuizen gebracht. In totaal raakten zeven personen gewond. De peuter is de enige die nog gehospitaliseerd is. De redder van het kindje wil anoniem blijven en stond geen media te woord. De oorzaak van de kettingbotsing is nog niet bekend.