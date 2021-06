Peruvianen herstellen 500-jarige Incabrug door ze met de hand te weven

De leden van de gemeenschappen, waaronder de Huinchiri, besloten om de 30 meter-lange brug te herstellen in de traditionele Incastijl: door ze met de hand te weven. Het team begon aan beide kanten van de ravijn en gebruikte twee dikke touwen die over de rivier waren gespannen. Op die manier konden de Peruvianen hun evenwicht houden en werkten ze van beide kanten naar het midden toe. Dunnere touwen moesten dienen als barrières tussen de buitenste touwen en de wandelweg van de brug.

Uitdrukking van Peruviaanse cultuur

“Vorig jaar konden we de brug niet verstevigen door de pandemie. Dat is waarom ze aan het begin van dit jaar is ingezakt”, aldus Jean Paul Benavente, regionale gouverneur van Cusco. “Nu is het alsof het een antwoord op de pandemie zelf is. Net zoals de brug beetje bij beetje wordt herbouwd, komen we ook stilaan uit de coronacrisis”, klinkt het.