Peruaanse procureur-generaal wil onderzoek naar president wegens corruptie

Nationale munt in vrije val leidt tot schrijnen­de situatie in Turkije: bevolking kan amper nog brood kopen

Veel Turken kunnen zich geen brood veroorloven, en bakkers kunnen het zich niet langer veroorloven om het te maken. Dat is de beroerde situatie in Turkije momenteel met een nationale munt die in ijltempo in waarde daalt, en met een president die maatregelen neemt die tegen de economische consensus ingaan.

17 december