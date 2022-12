Peruaanse president afgezet én gearresteerd omdat hij macht niet wilde afstaan

Politie mag toch (nog) geen ‘killer robots’ gebruiken in San Francisco

De gemeenteraad van San Francisco heeft dan toch niet voor een resolutie gestemd over het gebruik van ‘killer robots’ bij de politie, maar het idee is nog niet van tafel: een commissie zal zich er nu over buigen. De autoriteiten van de Amerikaanse stad overwogen om de politie toestemming te geven robots in te zetten die in bepaalde extreme gevallen, zoals terreuraanslagen of massamoorden, mensen kunnen doden. Het voorstel leek aanvankelijk groen licht te krijgen, maar de finale goedkeuring kwam er dinsdag uiteindelijk toch niet.

