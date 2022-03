Peruaanse politie verlaat criminele piste in verdwijningszaak Natacha de Crombrugghe

Duitsland trekt tot 2026 200 miljard euro uit voor bestrij­ding klimaatver­an­de­ring

Duitsland gaat tegen 2026 ongeveer 200 miljard euro investeren in maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. Dat heeft de Duitse minister van Financiën Christian Lindner maandag bekendgemaakt. "We zullen tot 2026 ongeveer 200 miljard euro inzetten", zei Lindner in Berlijn.

17:37