Peruaanse media verspreiden nieuwe video van vermiste Natacha Van Crombrugghe (28)

REPORTAGE. Bij de speurders van vermiste Natacha in Peru: “Ik kan niet beloven dat we haar zullen vinden, maar we zullen er wel alles aan doen”

Wat is er gebeurd met Natacha de Crombrugghe (28) uit Linkebeek die op 24 januari vertrok voor een uitdagende hike in de Colca Canyon in Peru? Haar spoor eindigt in Cabanaconde. Onze reporter Marc Coppens en fotograaf Xavier Piron trokken naar de Andes op zoek naar getuigen in het slaapdorp en volgden ‘de Peruviaanse Alain Remue’ bij zijn speurtocht in de verraderlijke kloof. Haar mama Sabine: “We zullen Peru niet verlaten zonder Natacha.”

19 februari