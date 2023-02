Peruaanse koerier loopt rond met eeuwenoude mummie in koeltas: “Mijn spirituele vriendin”

De agenten doorzochten de koeltas van de man en troffen er een eeuwenoude mummie aan. De koerier vertelde hen dat hij de mummie in zijn kamer in de woning van zijn ouders bewaarde, in een doos naast de TV. De stoffelijke resten waren al jaren in het bezit van zijn familie, zei hij, maar nu had hij ze in zijn tas gestopt om aan zijn vrienden te tonen.