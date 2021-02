Peruaanse buitenlandminister stapt op na snel vaccin

Britse politie houdt vliegtuig tegen en verhindert zo nipt ontvoering van kleuter (4)

13 februari Knap staaltje politiewerk in het Verenigd Koninkrijk: luttele seconden voordat een vliegtuig van de grond ging op de luchthaven van Heathrow werd het door agenten tegengehouden omdat aan boord mogelijk een kinderontvoerder zat. Ze troffen in het toestel effectief een 4-jarige meisje aan dat een dag eerder van haar moeder was afgenomen, meldt The Independent.