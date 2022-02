Peruaanse archeologen vinden resten van kinderen en volwassen die 1.200 jaar geleden werden geofferd

Spaargids.be Maande­lijks 50 euro sparen kan stevige winst opleveren: zo werkt de rente­sneeuw­bal

Als je elke maand 50 euro spaart of belegt, heb je na twintig jaar 12.000 euro opzijgezet. Doe je dat met een belegging die 5 procent per jaar opbrengt, dan kom je aan een tegoed van 20.641 euro. Het is dus mogelijk om met een relatief beperkte inspanning toch een mooi kapitaal te verzamelen. Spaargids.be legt uit hoe dit werkt.

22 februari