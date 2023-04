Peru roept noodtoestand uit aan grenzen om migranten tegen te houden

Voormalige Peruaanse minister en presidents­kan­di­daat veroor­deeld voor moord op journalist

Daniel Urresti, die van 2014 tot 2015 de Peruaanse minister van Binnenlandse Zaken was, is veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf voor zijn rol in de moord op journalist Hugo Bustíos in 1988. Bustíos deed op dat moment onderzoek naar schendingen van mensenrechten.