Peru arresteert zorgmedewerkers die coronapatiënten duizenden euro's lieten betalen voor ziekenhuisbed

Peru corrigeert aantal coronado­den en voert plots de lijst van landen met meeste corona­slacht­of­fers ter wereld aan

1 juni Peru heeft een coronadodental dat bijna drie keer hoger is dan werd gedacht. In plaats van 68.000 slachtoffers blijken er nu bijna 181.000 mensen aan het virus te zijn bezweken. Na de correctie die maandag werd doorgevoerd blijken er in Peru 500 mensen per 100.000 inwoners te zijn omgekomen door het virus. Dat is relatief meer dan in welk ander land ter wereld dan ook en bijvoorbeeld meer dan dubbel zoveel dan in België. In de Peruaanse publieke opinie klinkt nauwelijks verrassing over de plots zeer hoge coronasterftecijfers.