‘Persoonlijke masseur’ en vertrouweling van Poetin die “geheimen van Kremlin weet” noodgedwongen op de vlucht

Rudy Giuliani ontsnapt aan strafrech­te­lij­ke vervolging voor lobbyacti­vi­tei­ten in Oekraïne

Aanklagers in New York zijn niet van plan om de voormalige advocaat van Donald Trump, Rudy Giuliani, strafrechtelijk te vervolgen in het kader van het onderzoek naar mogelijke lobbyactiviteiten in Oekraïne. Dat hebben ze maandag in een brief aan de rechter laten weten.

