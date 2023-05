Persoonlijke huldiging Zelensky zondag in Aken onzeker, door loslippigheid politie (te) veel details uitgelekt

Schutter die acht mensen doodde in winkelcen­trum in Texas mogelijk banden met extreem­rechts : “Right Wing Death Squad”

De schutter die gisteren in de omgeving van een winkelcentrum in Texas het vuur opende is geïdentificeerd als de 33-jarige Mauricio Garcia. De federale autoriteiten onderzoeken nu of de schutter, die ter plekke werd doodgeschoten door een politieagent, banden had met extreemrechts. Bij de schietpartij kwamen acht mensen, waaronder verschillende kinderen, om het leven en minstens drie gewonde slachtoffers zijn nog in kritieke toestand.