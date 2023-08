Persoonlijke chef-kok Obama’s (45) die in meer werd teruggevonden, kwam door ongeval om het leven

De dood van Tafari Campbell, de voormalige persoonlijke chef-kok van de Amerikaanse oud-president Barack Obama, die om het leven kwam toen hij eind juli aan het paddleboarden was in een meer op Martha's Vineyard, was een ongeluk. Dat zegt een ambtenaar van de staat Massachusetts dinsdag lokale tijd.

Volgens Timothy McGuirk, een woordvoerder van het Massachusetts Executive Office of Public Safety and Security, was de doodsoorzaak verdrinking veroorzaakt door een ongeluk.

Campbell was eind juli aan het paddleboarden op het meer in Edgartown Great Pond op Martha's Vineyard, in de buurt van een huis dat eigendom is van de Obama’s, toen hij in de problemen kwam en onder water verdween. Twee dagen lang werd gezocht naar de chef-kok, wiens lichaam uiteindelijk zo'n 30 meter uit de kust op een diepte van 2,4 meter werd teruggevonden.

Tafari was souschef in het Witte Huis en kwam voor de familie werken nadat Barack Obama zijn tweede termijn als president van de Verenigde Staten in 2016 had voltooid. Op het moment van zijn dood was Campbell, die in Virginia woonde, op bezoek op Martha’s Vineyard, maar de Obama’s waren daar op dat moment niet aanwezig.

De chef-kok laat zijn vrouw Sherise en tweelingzonen achter.