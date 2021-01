Persoonlijke bezittingen en lichaamsdelen in zee gevonden na crash Indonesisch vliegtuig

Vissers in het gebied tussen de eilanden Lancang en Laki, ten noorden van de kust van Jakarta, hoorden rond 14.30 uur een explosie. “We hoorden iets ontploffen, we dachten dat het een bom of een tsunami was, want daarna zagen we de grote plons uit het water”, vertelt Solihin aan The Associated Press. ,,Het regende hevig en het weer was zo slecht. Het was moeilijk om duidelijk rond te kijken. Maar we konden de plons en een grote golf na de geluiden zien. We waren erg geschokt en zagen direct het vliegtuigpuin en de brandstof rond onze boot.”



Minister van Transport Budi Karya Sumadi zei dat vlucht SJ182 een uur vertraging had opgelopen voordat het toestel om 14.36 uur ​​vertrok. Het verdween vier minuten later van de radar, nadat de piloot contact had opgenomen met de luchtverkeersleiding om te stijgen naar een hoogte van 29.000 voet (8.839 meter).



,,We zijn op de hoogte van berichten in de media uit Jakarta over vlucht SJ-182 van Sriwijaya Air”, zei Boeing in een verklaring. ,,Onze gedachten zijn bij de bemanning, passagiers en hun families. We hebben contact met onze luchtvaartklant en staan ​​klaar om hen te ondersteunen in deze moeilijke tijd.”



De autoriteiten hebben twee crisiscentra opgericht, één op de luchthaven en één in de haven. Gezinnen kwamen bijeen om te wachten op nieuws over dierbaren. Via sociale media verspreiden mensen foto’s en video’s van degenen die als passagiers in het vliegtuig zaten. Een video toont een vrouw met haar kinderen die zwaaien terwijl ze door het vliegveld lopen.



Volgens de directeur van Sriwijaya Air, Jefferson Irwin Jauwena, was het vliegtuig luchtwaardig en werd het eerder gebruikt door luchtvaartmaatschappijen in de Verenigde Staten. Hij vertelde ook dat het vliegtuig eerder die dag naar de stad Pontianak en Pangkal Pinang was gevlogen. “Volgens het onderhoudsrapport ging alles goed”, vertelde Jauwena tijdens een persconferentie. Hij zei dat het vliegtuig vertraging had opgelopen door slecht weer, niet door enige schade.