Persoon in levensgevaar en andere gewond bij schietpartij in Rotterdams café, schutter nog spoorloos

Twee personen zijn zaterdagavond rond 20.30 uur gewond geraakt bij een schietpartij aan de Maashaven Oostzijde in het Nederlandse Rotterdam. Beide slachtoffers zijn met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een van hen verkeert in kritieke toestand. Er is nog niemand aangehouden.

Om een nog onbekende reden is er rond 20.30 uur geschoten in een café aan de Maashaven Oostzijde in Rotterdam. Twee mensen raakten gewond.

Aanwezigen in de kroeg konden het wapen waarmee de dader schoot afpakken. “Dat was een heel heldhaftige actie”, aldus een politiewoordvoerder. De dader sloeg hierna op de vlucht en is nog niet aangehouden.

“Het is bizar dat wij de schoten niet hebben gehoord. We wonen hier in de straat”, stelt een buurvrouw. Met grote ogen kijkt ze naar de grote plas bloed op de stoep voor het café. “Zomaar iemand neerschieten, dat kan écht niet. Ik heb hier ook kinderen lopen, het had heel anders kunnen gaan...”

Bij de schietpartij raakte twee mannen gewond.

Vlak naast de bloedplas ligt losgeknipte kleding en een bebloede theedoek. “Die is vast gebruikt om het bloeden te stoppen”, oppert een van haar dochters. Hoewel ze niets hebben gehoord, zagen ze wel degelijk iets opmerkelijks op de beelden van hun camera bij de voordeur. Die toont de buurvrouw aan de politie ter plaatse: “Kijk, je ziet de jongen heen rustig lopen. En even later terug rennen. Wie weet is het de verdachte wel...”





De politie laat weten het zeer te waarderen als omwonenden camerabeelden delen. “Alle focus ligt nu op het vinden van de dader.”

Ook Lau Pols, eigenaar van het naastgelegen eetcafé, heeft niets van de schietpartij meegekregen. “Ik zag opeens zwaailichten, toen heb ik de deuren dicht gedaan. Wij gaan vroeg naar huis vanavond”, concludeert hij schamper. “Geschrokken ben ik niet, maar ik vind het wel vervelend voor het café hiernaast. Dat is een goede buur. Normaal gesproken gebeuren dit soort dingen niet in deze straat”, besluit hij.

