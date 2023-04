“Personeel Wereldbank kreeg opdracht voorkeursbehandeling te geven aan zoon Trump-medewerker”

Medewerkers van de Wereldbank kregen de opdracht om de zoon van een hooggeplaatste functionaris van de Trump-regering een voorkeursbehandeling te geven nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën in 2018 instemde met een kapitaalverhoging van 13 miljard dollar (12 miljard euro) voor de instelling. Dat bericht ‘The Guardian’ nadat het via een klokkenluider een audio-opname kreeg doorgespeeld.

‘The Guardian’ kreeg een audio-opname in handen van een personeelsvergadering uit 2018. Daaruit blijkt dat een hooggeplaatste manager het team aanmoedigde om een wit voetje te halen bij de zoon van David Malpass, die nu voorzitter is van de Wereldbank maar op dat moment werkte op het Amerikaanse ministerie van Financiën onder Donald Trump.

Het personeel zou te horen hebben gekregen dat de 22-jarige Robert Malpass als researchanalist aan de slag zou gaan bij de International Finance Corporation (IFC), de tak van de Wereldbankgroep (WBG) die leningen verstrekt aan bedrijven in de particuliere sector. Malpass is de zoon van de Amerikaanse viceminister van financiën, die een “belangrijke” rol speelde bij de goedkeuring van de extra kapitaalinjectie voor de Wereldbank, aldus de manager, die de jongeman een “prins” en een “belangrijk kereltje” noemde, dat naar "papa zou rennen” als er iets verkeerds zou lopen. “We moeten hem gelukkig en waardevol laten voelen en hem onderwijzen en zo, oké? Zodat ik dan naar zijn papa kan gaan en wat bonuspunten krijgen”, zegt de leidinggevende in de opname.

“Slecht voor moraal”

Het nieuws doet vragen rijzen over de interne beleidsnormen van de Wereldbankgroep (WBG), die wordt bestuurd door hoge ambtenaren uit 189 lidstaten. Deze week houdt ze samen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) haar voorjaarsbijeenkomst in Washington.

De klokkenluider die de opname aan ‘The Guardian’ bezorgde zegt dat het gesprek bezorgdheden aan het licht brengt over de manier waarop de WBG bestuurd wordt en beïnvloed wordt door zijn grootste lidstaat. “Als leidende aandeelhouder van de Wereldbankgroep zijn de VS verplicht om bij te dragen aan beter ondernemingsbestuur van de instelling, maar ze hebben dit nagelaten. Een voorkeursbehandeling vernietigt de moraal van de werknemers, vooral van diegenen in lagere functies die een gebrek aan doorgroeimogelijkheden hebben”, zegt de klokkenluider, die de opvolger van David Malpass oproept om grootschalige verbetering door te voeren.

Volledig scherm David Malpass werd in 2019 voorgedragen door Donald Trump als voorzitter van de Wereldbank. Hij kondigde in februari aan dat hij zijn mandaat niet zal afmaken. © Getty Images via AFP

Vertrek David Malpass

David Malpass kondigde in februari aan dat hij na vier jaar zal aftreden als voorzitter van de Wereldbank. Waarom hij minder dan een jaar voor het einde van zijn mandaat opstapt is niet duidelijk, al ligt hij wel al maanden onder vuur om zijn standpunten rond de klimaatopwarming. Zo weigert hij te zeggen of hij ermee instemt dat fossiele brandstoffen bijdragen tot de klimaatcrisis. Malpass werd in 2019 benoemd door de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump.

Als viceminister van Financiën in de Trump-administratie liet Malpass destijds verstaan dat hij sceptisch was over de kapitaalverhoging voor de Wereldbank zonder hervormingen in de organisatie, waarover in april 2018 uiteindelijk een akkoord werd bereikt.

Aangezien de VS de grootste aandeelhouder zijn van de Wereldbank dragen zij de voorzitter voor de organisatie voor. In 2019 werd Malpass door toenmalig president Donald Trump aangesteld om de Wereldbank te leiden. Zijn zoon Robert stapte toen op, omdat de interne regels van de Wereldbank het niet toelaten dat familieleden voor dezelfde organisatie werken.

Wereldbank: “Onjuist en absurd”

In een reactie aan ‘The Guardian’ zegt de Wereldbank dat ze de inhoud van de opname niet kan bevestigen, maar dat het “onjuist en absurd is om te suggereren dat een enkele aanwerving voor een instapbaan op enige wijze verband hield met een kapitaalverhoging van miljarden dollars waarmee de 189 lidstaten van de Wereldbank instemden”. De organisatie ontkent dat Robert Malpass een voorkeursbehandeling kreeg of dat er druk werd uitgeoefend bij het aanwervingsproces.