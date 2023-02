Personeel van Amerikaans uitvaartcentrum ontdekt dat vrouw (66) in bodybag nog leeft: “Ze was naar adem aan het happen”

In de Amerikaanse staat Iowa is een 66-jarige vrouw levend teruggevonden in een bodybag. De vrouw was verkeerdelijk dood verklaard door het medisch centrum voor alzheimerpatiënten waar ze verbleef. De vrouw werd in een lijkzak naar een crematorium gebracht, maar daar ontdekten medewerkers dat ze nog ademde. Het medisch centrum moet nu een boete van 10.000 dollar (ongeveer 9.100 euro) betalen.

De 66-jarige vrouw, wiens identiteit niet bekend is, werd dood verklaard op 3 januari in het Glen Oaks Alzheimer’s Special Care Center in de stad Urbandale. De vrouw leed aan beginnende dementie, angststoornissen en depressie. Ze verbleef sinds december 2021 in het centrum. Op 28 december 2022 werd ze overgeplaatst naar palliatieve zorg omdat haar toestand niet meer leek te verbeteren.

Nadat de medewerkers van het uitvaartcentrum hadden gemerkt dat de zestiger nog ademde, verwittigden ze onmiddellijk de hulpdiensten. De vrouw werd met de ambulance naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht. Ze ademde inderdaad nog, maar was bewusteloos. Twee dagen later, op 5 januari, overleed ze met haar familie aan haar zijde.

“Naar adem aan het happen”

Een medewerkster van het Glen Oaks-centrum die een nachtdienst had gedaan, verklaarde aan de politie dat ze in de vroege ochtend van 3 januari aan een verpleegkundige had laten weten dat het slachtoffer niet meer ademde en ook geen polsslag meer had. Ook de verpleegster die de 66-jarige vrouw de hele nacht had verzorgd, bevestigde dat de vrouw vermoedelijk was overleden. Ze bleef haar ongeveer vijf minuten observeren voordat ze haar officieel dood verklaarde, rond 06.30 uur ‘s morgens.

Nog een andere verpleegkundige, alsook de medewerker van het uitvaartcentrum, vonden geen tekenen van leven toen ze de vrouw ongeveer een uur later in een lijkzak legden. Het was pas in het uitvaartcentrum dat medewerkers de bodybag openden en zagen hoe de vrouw “naar adem aan het happen was”.

Volgens de inspectieautoriteiten heeft het zorgcentrum “niet voldoende gedaan om de juiste zorg en diensten te verlenen”. Lisa Eastman, directrice van het Glen Oaks-centrum, reageerde in een verklaring dat het centrum veel om zijn bewoners geeft en “zich blijft inzetten voor de ondersteuning bij hun levenseinde”. Het centrum kreeg in het verleden al eens een boete van 500 dollar (zo’n 450 euro) omdat het niet de vereiste achtergrondcontroles bij nieuwe werknemers had uitgevoerd en hen niet van de nodige opleidingen had voorzien.

