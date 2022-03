Personeel Tsjernobyl voor het eerst in bijna maand afgelost

TV Oorlog in Oekraïene treft ook tweede seizoen ‘Fair Trade’: “Met twee acteurs hebben we zelfs geen contact meer”

Onzekerheid op de set van ‘Fair Trade’. Nadat het eerste seizoen van de Streamz-reeks kon bogen op talent uit het Oekraïne, hangt hun medewerking aan het tweede seizoen van de politiereeks nu aan een zijden draadje. “Door de oorlog zitten verschillende actrices vast in Oekraïne of haar buurlanden, en met twee acteurs is er momenteel zelfs geen contact”, legt regisseur en scenarist Marc Punt uit. Hij zet nu alles op alles om de cast in België te krijgen: “Ik kén deze mensen: wie zou ik zijn als ik hen nu in de steek laat?”

