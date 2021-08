“Personeel Nederlandse gevangenis Zaanstad op dodenlijst voormalig Hells Angels-kopstuk”

In het Justitieel Complex Zaanstad in Nederland is een dodenlijst opgedoken met namen van medewerkers van de gevangenis. Dat meldt RTL Nieuws. De lijst zou zijn gevonden in de cel van voormalig Hells Angels-kopstuk Lysander de R., die daarna naar een andere gevangenis is overgeplaatst.