Personeel Downing Street feestte tot na middernacht aan vooravond begrafenis Philip

Celebrities Meat Loaf, bekend van ‘Paradise by the Dashboard Light’, overleden op 74-jarige leeftijd

De Amerikaanse zanger Meat Loaf is donderdag op 74-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn agent, Michael Greene, laten weten aan de nieuwswebsite ‘Deadline’. Een doodsoorzaak is momenteel nog niet bekendgemaakt. Meat Loaf was vooral bekend voor zijn hits ‘Paradise by the Dashboard Light’ en ‘I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)’.

13:27