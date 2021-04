Personeel Alitalia op straat om redding luchtvaartmaatschappij te eisen

Buitenland Top Poe­tin-Bi­den volgens Rusland afhanke­lijk van gedrag VS

15:01 Of de Russische president Vladimir Poetin bereid is tot een topconferentie met zijn Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden is afhankelijk van het toekomstige gedrag van de Verenigde Staten. Welke stappen de VS dan moeten nemen of nalaten, meldde het Kremlin niet.