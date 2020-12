Persconferentie hier, hoorzitting daar: politici maken zich zorgen over reisgedrag van Trumps advocaat die nu coronavirus blijkt te hebben

Het hele staatsparlement van de Amerikaanse staat Arizona sluit de komende week zijn deuren uit voorzorg nadat Donald Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani vorige week urenlang met tientallen Republikeinse afgevaardigden samenzat om het over de vermeende fraude bij de presidentsverkiezingen te hebben. Giuliani's reis- en contactgedrag van de voorbije weken baart politici zorgen, nu blijkt dat de 76-jarige advocaat in het ziekenhuis is opgenomen met Covid-19.

In een mededeling liet de Trump-campagne weten dat Giuliani twee keer negatief heeft getest voor zijn trip naar de drie staten Arizona, Georgia en Michigan vorige week. “Pas meer dan 48 uur na zijn terugkeer testte hij positief.” Bovendien houdt de campagne vol dat er “geen parlementsleden uit eender welke staat, noch journalisten op de contacttracing-lijst staan”. "Andere teamleden die wel dicht contact hebben gehad, zullen de orders van hun artsen rond zelfisolatie en testen volgen.”

Giuliani reist al vier weken lang het land rond voor zijn baas, en geeft in elke strijdstaat het ene interview na het andere, afgewisseld met grote persconferenties waarop hij zogenaamde bewijzen op tafel legt over grootschalige fraude bij de verkiezingen van 3 november. Wanneer die ‘bewijzen' dan uiteindelijk ook voor een rechtbank komen, blijken ze keer op keer nergens op gebaseerd te zijn. Tientallen rechtszaken zijn op die manier al afgewezen, en voorlopig oogstte Giuliani met zijn kruistocht dan ook nog geen succes.

Volledig scherm © EPA

Knuffel

Van social distancing of enige andere voorzorgsmaatregel tegen de verspreiding het coronavirus is tijdens Giuliani's persoptredens geen sprake. Vaak stond de advocaat vooraan op een podium zonder mondmasker, met andere advocaten, politici of medewerkers dicht naast hem terwijl hij herhaaldelijk zijn neus snoot en met dezelfde zakdoek het zweet van zijn voorhoofd veegde.

Volledig scherm © Photo News

In Phoenix in Arizona vergaderde hij tien uur lang met de Republikeinse staatsparlementsleden in een hotel, naast privé-ontmoetingen met anderen. in Georgia omhelsde Giuliani zelfs andere personen in het lokale parlement, zo blijkt uit beelden op sociale media.

Een van de lokale politici van Georgia die vorige week op een hoorzitting met Giuliani aanwezig was, de Democrate Jen Jordan, reageerde woedend. “Ik wist niet dat de meest geloofwaardige doodsbedreiging die ik vorige week tegenkwam, de eigen advocaat van Trump was. Giulani, zonder masker, zeven uur lang in een volle hoorzittingzaal. Zeggen dat ik razend ben, zou te vriendelijk zijn. De schijnhoorzitting door de Senaat was een aanfluiting van gerechtigheid. Nu kan de impact veel verder gaan dan dat.”

Risico's

Nochtans kent de 76-jarige voormalige burgemeester van New York de risico’s, aangezien hij de voorbije weken tientallen andere Trump-getrouwen besmet heeft zien worden, nadat de president het virus begin oktober zelf opliep. Meer dan 50 besmettingen zijn ondertussen al aan de uitbraak in het Witte Huis toe te schrijven, zo blijkt uit onderzoek.

Hoe Giuliani er precies aan toe is, is niet bekend. Volgens ingewijden is hij opgenomen in het ziekenhuis van de Georgetown University in Washington DC. Op zijn Twitteraccount verscheen gisterenavond de mededeling: “Bedankt aan al mijn vrienden en volgers voor de gebeden en wensen. Ik word goed verzorgd en voel me goed. Ik herstel snel en blijf over alles op de hoogte.”

Volledig scherm Giuliani en de ondertussen voormalige Trump-advocate Sidney Powell, op een persconferentie eind november. © AP