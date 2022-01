Permanente leden VN-Veiligheidsraad willen verspreiding kernwapens een halt toeroepen

Frans EU-voorzitter­schap begint met felle ruzie om vlag onder de Arc de Triomphe

Het Franse voorzitterschap van de Europese Unie is nog niet goed en wel begonnen of het is al gepaard gegaan met knetterende ruzie. In Parijs ontstond grote woede omdat de Franse vlag onder de Arc de Triomphe tijdelijk werd vervangen door de Europese. Inmiddels is de Europese vlag weer weggehaald.

2 januari