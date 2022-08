“Pentagon wiste tekstberichten over bestorming Capitool van gsm’s van Trumps topfunctionarissen”

Het was waakhond American Oversight die als eerste via de rechtbank gegevens over de bestorming van het Capitool probeerde te verkrijgen van voormalig waarnemend minister van Defensie Chris Miller, van voormalig stafchef Kash Patel, van voormalig minister van het Leger Ryan McCarthy en van nog andere prominenten binnen het Pentagon. Miller, Patel en McCarthy worden alle drie beschouwd als cruciale getuigen, die een beter beeld zouden kunnen geven van de reactie van de regering-Trump op de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar. Maar de opgevraagde gegevens - via de fameuze ‘Freedom of Information Act’ - bleken te zijn gewist. CNN voegt eraan toe dat nergens wordt gesuggereerd dat de toplui van de regering-Biden ze zélf zouden hebben gewist. American Oversight roept nu op tot een “agentschap-overschrijdend onderzoek” door het ministerie van Justitie om de vernietiging van het materiaal te onderzoeken.

Dit is een nieuwe klap voor de geleverde pogingen tot transparantie over de gebeurtenissen van 6 januari 2021, schrijft CNN. Eerder al lag ook het ministerie van Binnenlandse Veiligheid onder vuur voor het kwijtspelen van berichten van de Geheime Dienst van die dag.

“Wanneer een werknemer bij Defensie of het leger vertrekt, levert hij of zij de door de overheid ter beschikking gestelde telefoon weer in en wordt de telefoon gewist”, aldus de overheid in de gerechtsdocumenten. Maar volgens een voormalig ambtenaar van het ministerie van Defensie uit een vorige regering wordt nieuwe werknemers ingepompt dat hun communicatie wordt gearchiveerd in overeenstemming met de ‘Presidential Records Act’.

“Het toont een wijdverbreid gebrek aan het serieus nemen van de verplichting om dossiers te bewaren, om verantwoording af te leggen, zowel aan hun partners in de wetgevende macht als aan het Amerikaanse volk”, zei Heather Sawyer, directeur van American Oversight, aan CNN. Sawyer wees ook op een aparte federale archiefwet, die vereist dat de overheid archiefstukken bewaart die “informatieve waarde hebben voor de gegevens die erin staan”. Volgens Sawyer is die wet zeker van toepassing op “de communicatie tussen deze topambtenaren op 6 januari”.

American Oversight is ook nog op zoek naar dossiers van verschillende andere Pentagon-ambtenaren, van wie sommigen nog altijd in dienst zijn van de overheid. Volgens het ministerie van Justitie schat het leger dat het daar tegen het eind van september mee klaar is.

