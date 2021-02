Pentagon wil extremisme binnen het leger aan de kaak stellen, maar weet nog niet hoe

De aanval op het Capitool was misschien nog maar het begin, vrezen wetenschap­pers

9 januari Het blijft niet bij die ene aanval op het Capitool, vrezen wetenschappers. Daarvoor is het aantal extremisten in de VS, én in de rest van de wereld, te lang ongeremd gegroeid en is de verwevenheid met de politie en het leger te groot.