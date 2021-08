Pentagon tijdlang in lockdown na schietpartij bij bus- en metrostation: agent gedood, schutter doodgeschoten

Het Pentagon nabij Washington is dinsdag ruim een uur afgegrendeld geweest na een schietincident op het busperron in de buurt van het bekende vijfhoekige gebouw. Dat huisvest het hoofdkwartier van de Amerikaanse strijdkrachten. Een politieman bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen na de schietpartij, de schutter is door agenten doodgeschoten. Er vielen meerdere gewonden.

Het schietincident vond plaats rond 11 uur plaatselijke tijd (17 uur in België) aan het busstation dat net buiten het gebouw van het ministerie van Defensie is gelegen en dagelijks wordt gebruikt door duizenden medewerkers. Via het luidsprekersysteem werden de medewerkers in het Pentagon opgeroepen om in het gebouw te blijven.

Meerdere gewonden

Amerikaanse media melden dat meerdere gewonden zijn gevallen, er is ook een dode te betreuren. Een neergeschoten politieman bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de verwondingen van de andere slachtoffers zijn, noch om hoeveel mensen het gaat. Volgens de hulpdiensten van de gemeente Arlington, waar het Pentagon zich bevindt, werden “verschillende personen” ter plaatse verzorgd. De schutter werd doodgeschoten door agenten.

“Het Pentagon is in staat van alarm vanwege een incident in het transitstation”, zo tweette de beschermingsmacht van het Amerikaanse leger over het incident. “Wij roepen het publiek op om de zone te vermijden.” De lockdown werd iets na 12 uur weer opgeheven, maar de uitgangen van het metro- en busstation blijven voorlopig nog afgesloten.

Volledig scherm Er waren verscheidene schoten gehoord aan het busstation, dat net buiten het gebouw van het ministerie van Defensie is gelegen en dagelijks wordt gebruikt door duizenden medewerkers. © AFP

Een verslaggever van persbureau AP getuigt dat hij in de buurt van het Pentagon meerdere schoten had gehoord, daarna een pauze en vervolgens nog minstens één schot. Een andere AP-journalist hoorde de politie ‘schutter’ roepen. Televisiezenders toonden beelden van verscheidene ambulances en politiewagens rond de site.

Belangrijke ingang

Het busplatform ligt op een steenworp afstand van het Pentagon en maakt deel uit van het Pentagon Transit Center. Dat is een belangrijke ingang van het Pentagon en wordt dagelijks gebruikt door duizenden personeelsleden die het gebouw binnenkomen en verlaten. Het busplatform wordt gebruikt door meerdere buslijnen in de omgeving.

Het Pentagon-gebouw bevindt zich in Arlington County (Virginia), aan de overkant van de Potomac-rivier van Washington D.C.

Volledig scherm Ambulances, brandweerwagens en politiewagens aan het Pentagon. © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

