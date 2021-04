Pentagon stopt bouw grensmuur Trump

Italiaanse juwelier schiet twee overval­lers dood en is aange­klaagd wegens doodslag

30 april Een juwelier in het Noord-Italiaanse Grinzane Cavour is aangeklaagd wegens doodslag na het neerschieten van twee overvallers in zijn winkel. Een derde overvaller raakte woensdagavond gewond. “Het was zij of ik”, reageerde juwelier Marrio Roggero in het tv-journaal.