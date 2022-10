Pentagon: “Satellietverbinding Starlink is niet de enige optie voor Oekraïense communicatie”

Het Amerikaanse ministerie van Defensie is in gesprek met Elon Musk over de kosten van de Starlink-internetterminals in Oekraïne. Het Pentagon meldt echter ook dat de satellietverbinding van de Amerikaanse miljardair “niet de enige optie” is om communicatie met het belaagde land in stand te houden.