Pentagon: “Rusland heeft al zowat helft van gevechtstanks verloren in Oekraïne”

De Russische strijdkrachten hebben volgens een hoge vertegenwoordigster van het Amerikaanse ministerie van Defensie bij de oorlog in Oekraïne zowat de helft van hun gevechtstanks verloren.

De Russische grondstrijdkrachten in Europa zijn in beduidende mate verzwakt, aldus Celeste Wallander, bij het Pentagon verantwoordelijk voor Europa. Er is sprake van tienduizenden slachtoffers aan Russische zijde.

Vernietigd of buit gemaakt door Oekraïners

Rusland heeft dus ook "waarschijnlijk de helft van zijn voorraad aan gevechtstanks verloren", aldus de hoge ambtenaar. Het materiaal is of vernietigd of buit gemaakt door Oekraïners, klinkt het.

Eerder deze week klonk er al eenzelfde geluid bij Oryx, een Nederlandse onderzoekswebsite die aan de hand van publiek toegankelijke bronnen de materiële verliezen aan beide kanten van het conflict bijhoudt. “Rusland heeft mogelijk de helft van alle tanks verloren die het heeft ingezet in de oorlog”, klonk het. De telling van Oryx omvatte alleen de verliezen die het platform visueel heeft kunnen verifiëren. Mogelijk liggen de aantallen dus nog hoger.

“Niet onderschatten”

Nog volgens Wallander is ongeveer 80 procent van de Russische grondstrijdkrachten intussen betrokken in het conflict. Tegelijk waarschuwt ze voor onderschatting van Rusland. Moskou heeft geleerd van de tegenslagen en past zijn tactiek aan. Dat bewijst ook de huidige strijd in het oosten van Oekraïne. Bovendien beschikt Rusland nog steeds over een belangrijke wapenindustrie en een aanzienlijke luchtmacht.

Volledig scherm Beeld van deze maand, zopas gedeeld door het Oekraïense leger: beschadigde Russische tanks ergens in een veld na een poging om Vuhledar aan te vallen. © AP

Groot offensief?

Gisteren voerde Rusland opnieuw grootschalige drone- en raketaanvallen uit op verschillende steden in Oekraïne. In heel het land ging het luchtalarm af en moesten burgers massaal dekking zoeken. De schade zou het grootst zijn in de regio’s Charkov, Zaporizja en Chmelnytsky.

Volgens professor Internationale politiek David Criekemans (UA) zijn de bombardementen een voorbode voor een groter Russisch offensief: “Rusland zal er alles aan doen om zijn agenda naar voren te schuiven”, zei hij.

