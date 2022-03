Pentagon: “In voorbije 24 uur is aantal luchtaanvallen in Kiev aanzienlijk toegenomen”

Duitse ngo redt meer dan 70 migranten op Middelland­se Zee

De Duitse hulporganisatie Sea-Eye heeft deze namiddag meer dan 70 mensen gered die in nood waren op de Middellandse Zee. Een rubberboot met onder meer 22 kinderen aan boord was in moeilijkheden geraakt. De ngo moest 15 mensen verzorgen.

31 maart