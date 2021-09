Pentagon geeft vergissing toe: “drone-aanval van 29 augustus is een verschrikkelijke oorlogstragedie”

Het Pentagon erkende vrijdag dat de Amerikaanse drone-aanval van 29 augustus in Afghanistan een tragische fout was waarbij 10 burgers omkwamen, waaronder 7 kinderen. Washington had aanvankelijk gezegd dat de drone-aanval nodig was geweest om een aanval op de troepen te voorkomen. Nu komen ze daar dus op terug.

De buitengewone bekentenis vormt een chaotische einde van de 20-jarige oorlog in Afghanistan. Bijna alles wat hoge defensiefunctionarissen beweerden in de uren, dagen, en weken na de drone-aanval van 29 augustus bleek niet waar te zijn. Zo waren de zogenaamde explosieven waarvan het leger beweerde dat ze waren geladen in de kofferbak van een witte Toyota waarschijnlijk waterflessen.

De erkenning van de fout kwam er een ​​week nadat een New York Times-onderzoek naar videobewijs de beweringen van het leger betwistte dat het een voertuig had geraakt met explosieven bedoeld voor Hamid Karzai International Airport. Onderzoekers van het voorval concludeerden dat de getroffen auto geen enkel gevaar vormde.

Quote Ik betuig mijn diepe medeleven aan de familie en vrienden van degenen die zijn omgekomen Kenneth F. McKenzie Jr., Hoofd van de U.S. Central Command

Het ministerie van Defensie heeft toegegeven dat de bestuurder van de auto, Zemari Ahmadi, een oude werknemer voor een Amerikaanse hulporganisatie, niets te maken had met de Islamitische Staat. Deze uitspraak staat lijnrecht tegenover wat militaire functionarissen eerder hadden beweerd. Ahmadi’s enige connectie met de terroristische groepering leek een vluchtige en onschuldige interactie met mensen in wat volgens het leger een schuilplaats van IS in Kabul was, een eerste link die militaire analisten ertoe bracht het ene verkeerde oordeel na het andere te maken.

“Verschrikkelijke oorlogstragedie”

“Ik betuig mijn diepe medeleven aan de familie en vrienden van degenen die zijn omgekomen”, zei generaal Kenneth F. McKenzie Jr., het hoofd van de U.S. Central Command, tegen verslaggevers op een persconferentie van het Pentagon. De generaal voegde nog toe dat de aanval werd uitgevoerd “in de diepe overtuiging” dat IS op het punt stond de luchthaven van Kabul aan te vallen, zoals de organisatie drie dagen eerder had gedaan, waarbij meer dan 140 mensen omkwamen. De generaal zei dat het onderzoek van de Times de onderzoekers hielp om vast te stellen dat ze een verkeerd doelwit hadden getroffen.

Quote Dit is een verschrik­ke­lij­ke oorlogstra­ge­die, het is hartver­scheu­rend en we zijn vastbeslo­ten om volledig transpa­rant te zijn over dit incident Mark A. Milley, Generaal

Het Times-onderzoek deed twijfels rijzen over de Amerikaanse versie van de gebeurtenissen, inclusief of er explosieven in het voertuig aanwezig waren. Het identificeerde ook de bestuurder en kreeg bewakingsbeelden van de werkgevers van Ahmadi die cruciale momenten tijdens zijn dag documenteerden die het verhaal van het leger ter discussie stelden.

Generaal Mark A. Milley, die de aanval eerst nog “rechtvaardig” had genoemd, kwam later ook terug op zijn woorden: “In een dynamische omgeving met veel dreiging hadden de commandanten ter plaatse redelijke zekerheid dat het doelwit geldig was, maar na een diepere analyse na de aanval is onze conclusie dat onschuldige burgers zijn gedood. Dit is een verschrikkelijke oorlogstragedie, het is hartverscheurend en we zijn vastbesloten om volledig transparant te zijn over dit incident.”, aldus Milley.

Herstelbetalingen

Het Pentagon zal met de families en andere regeringsfunctionarissen samenwerken aan herstelbetalingen, zei generaal McKenzie. Zonder Amerikaanse troepen in Afghanistan zei hij dat de taak misschien moeilijk is, maar dat “we de verplichting erkennen”.