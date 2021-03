Pentagon gaat rapport publiceren met nooit eerder vrijgegeven ufomeldingen: “Hier hebben wij gewoon de technologie niet voor”

“Er zijn veel meer ufowaarnemingen dan enkel die die openbaar gemaakt worden”, aldus Ratcliffe. “Ze worden gedaan door piloten van de marine of de luchtmacht of opgepikt door satellieten. We zoeken altijd eerst een logische verklaring, maar die is niet altijd te vinden.”

Sommige van de niet-identificeerbare vliegende objecten doen volgens Ratcliffe dingen die moeilijk uit te leggen zijn. “Ze maken bewegingen die we niet kunnen nadoen of waar we gewoon de technologie niet voor hebben. Of ze bewegen zich sneller voort dan het geluid, zonder door de geluidsmuur te gaan.”

(Lees verder onder de video)

Storingen

“Het weer kan visuele storingen creëren", gaat hij verder. “Soms vragen we ons ook af of onze tegenstanders geen technologieën hebben die verder ontwikkeld zijn dan we dachten.”

Vorig jaar gaf het Pentagon al drie spectaculaire video’s vrij van ufowaarnemingen. Die waren gedaan door piloten van de Amerikaanse marine. Vooralsnog is er geen verklaring voor wat op de beelden te zien is.

Het Pentagon richtte in augustus vorig jaar een speciale eenheid op die ufo’s moet onderzoeken. Die eenheid is onderdeel van de Amerikaanse marine, onder leiding van toenmalig viceminister van Defensie David Norquist.