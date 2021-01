Pentagon: “F-35 vertoont nog 871 gebreken”

Nederland­se douaniers nemen lunch van Britse chauffeur in beslag: ‘Welkom bij de brexit’

15:27 Een Nederlandse reportage over de brexit gaat viraal. Daarop is te zien hoe (overijverige) douaniers Britse reizigers tegenhouden om hun wagen te controleren. Ze nemen hun job erg serieus, want zelfs boterhammen met hesp worden in beslag genomen: ‘Er zijn nu bepaalde restricties van goederen die je wel en niet mag meenemen’.