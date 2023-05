Pentagon bestelt 126 F-35 gevechtsvliegtuigen bij Lockheed Martin, waaronder 4 voor België

China erkent voor het eerst dat er sprake is van ‘Russische agressie’ in Oekraïne

China heeft voor het eerst erkend dat in Oekraïne sprake is van Russische agressie. Peking stemde in met een resolutie van de Verenigde Naties, waarin die woorden worden gebruikt. China zegt zich neutraal op te willen stellen in het conflict en onthield zich eerder altijd van stemmingen als het om de term ‘Russische agressie’ ging.