Pentagon belooft verklaring te vinden voor oorsprong ufo’s

Het Amerikaanse parlement houdt vandaag voor het eerst in meer dan een halve eeuw een openbare hoorzitting over ufo’s. Aanleiding voor de hoorzitting is een in juni verschenen overheidsrapport, waarin diverse “ongeïdentificeerde luchtverschijnselen” - ook wel UAP’s genoemd - werden gemeld. Het gaat om 144 UAP’s die tussen 2004 en 2021 zijn waargenomen, onder meer door piloten van de Amerikaanse marine.

Het rapport maakt geen melding van mogelijke "buitenaardse ruimtetuigen”, maar legt de nadruk op mogelijke implicaties van UAP’s voor de Amerikaanse nationale veiligheid en de luchtvaartveiligheid, en stelt dat er verschillende mogelijke verklaringen zijn, zoals afval in de lucht of natuurlijke atmosferische verschijnselen, maar ook buitenlandse vijandige systemen of “andere” redenen. Bij achttien incidenten rapporteerden waarnemers UAP’s met ongewone bewegingspatronen die “geavanceerde technologie” leken te demonstreren - mogelijk ingezet door China, Rusland of een andere natie of “niet-gouvernementele entiteit”.

Het rapport bevatte echter wel enkele UAP’s die eerder waren onthuld in door het Pentagon vrijgegeven videobeelden van raadselachtige objecten in de lucht die een snelheid en manoeuvreerbaarheid vertoonden die de bekende luchtvaarttechnologie te boven gingen en die geen zichtbare voortstuwingsmiddelen of vluchtcontroleoppervlakken hadden.

De hoorzitting wordt gehouden door de subcommissie van het Huis van Afgevaardigden voor terrorismebestrijding, contraspionage en wapenbeheersing. Aan het woord komen onder anderen hoge ambtenaren van het ministerie van Defensie en vertegenwoordigers van de marine. “Amerikanen moeten meer te weten komen over deze onverklaarbare gebeurtenissen”, zei panelvoorzitter André Carson.

Volledig scherm Scott Bray, adjunct-directeur van de inlichtingendienst van de marine, tijdens de hoorzitting. © AP

Geen vermoeden van buitenaardse oorsprong

Twee hooggeplaatste medewerkers van het Pentagon stelden vandaag dat het ministerie van Defensie zich ertoe verbindt om de oorsprong van de UAP’s te verklaren. Scott Bray, Bray, adjunct-directeur van de inlichtingendienst van de marine, bevestigde dat er enkele waarnemingen geweest zijn waarvoor voorlopig nog geen verklaring is. In sommige gevallen zijn er onvoldoende gegevens voorhanden over de waarneming, maar er is ook een handvol gevallen waarvan er wel meer data beschikbaar is, maar waarvan een analyse nog niet kon uitmaken waar het precies om gaat. Het betreft dan onverwacht “vluchtkenmerken” of camouflagestrategieën, zei hij. Er zijn op dit ogenblik echter geen aanwijzingen dat de UAP’s van buitenaardse oorsprong zijn, aldus Bray.

Quote We staan open voor alle hypotheses en conclusies die we zouden tegenkomen. We willen net zo graag weten wat er daarbuiten is als jullie. Ronald Moultrie, VS-ministerie van Defensie

Stigma wegwerken

“We weten dat onze militairen te maken hebben gehad met ongeïdentificeerde luchtverschijnselen, en omdat UAP’s potentiële vliegveiligheids- en algemene veiligheidsrisico’s met zich meebrengen, leveren we een gerichte inspanning om de oorsprong ervan vast te stellen”, zei ook Ronald Moultrie, die als vicesecretaris voor inlichtingen en veiligheid van de Amerikaanse defensie toezicht houdt op het nieuwe UAP-onderzoeksteam van het Pentagon.

Moultrie en Bray zeiden ook dat het Pentagon vastbesloten is om het stigma te verhelpen dat geassocieerd is met waarnemingen van onverklaarbare vliegende objecten, door piloten aan te moedigen zich te melden wanneer ze dergelijke fenomenen waarnemen.

Beide Pentagon-medewerkers verklaarden dat ze de zaak tot op het bot willen uitspitten. “We staan open voor alle hypotheses en conclusies die we zouden tegenkomen”, aldus Moultrie, die erkende dat hij al zijn hele leven lang een sciencefictionliefhebber is. “We willen net zo graag weten wat er daarbuiten is als jullie.”

Keerpunt

Het rapport en de hoorzitting vormen een keerpunt voor de Amerikaanse regering. Die heeft immers decennia lang waarnemingen van ongeïdentificeerde vliegende objecten en “vliegende schotels”, die teruggaan tot de jaren 1940, afgeweerd, ontkracht en in diskrediet gebracht.

Het is de eerste keer in meer dan 50 jaar dat er in het Congres nog eens een openbare hoorzitting wordt gehouden over dit onderwerp. De laatste was in 1969, toen de luchtmacht een einde maakte aan haar UFO-programma Project Blue Book, dat geen verklaringen kon leveren voor de verschijnselen.

