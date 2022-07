Penny Mordaunt favoriet onder leden conservatieve partij om Boris Johnson op te volgen

Politiek In Britse gokkanto­ren zijn de wedden­schap­pen geopend: wie volgt Boris Johnson op?

Nu de Boris Johnson uiteindelijk toch zélf zijn ontslag indient, gaat de Conservatieve Partij op zoek naar een nieuwe partijleider én eerste minister voor het Verenigd Koninkrijk. Geheel in de typische Engelse traditie hebben gokkantoren weddenschappen geopend over wie Johnsons opvolger wordt. Opvallend: verschillende conservatieve “frontrunners” hebben een migratieachtergrond. Wie ligt er in “pole positie”?

7 juli