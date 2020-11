Pennsylvania en Nevada bevestigen Biden als winnaar verkiezingen

De bevestiging van de Biden-zeges in Pennsylvania en Nevada is de jongste in een reeks nederlagen voor Trump, die blijft weigeren zijn verlies te erkennen. Wel is inmiddels een en ander in gang gezet om de geplande machtsoverdracht op 20 januari zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daar voelde de president de afgelopen weken nog niets voor.