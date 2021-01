Pelosi wil impeachmentprocedure in gang zetten: “Pence krijgt 24 uur om afzetting Trump te vragen”

Maandagochtend lokale tijd zal een resolutie worden ingediend in het Huis om Pence op te roepen de regering bijeen te brengen om de president onbekwaam te verklaren om zijn taken nog langer uit te voeren. Pence en kabinetsleden kunnen Trump middels het 25e amendement van de Amerikaanse grondwet uit zijn functie zetten als zij oordelen dat de president zijn taken niet meer kan uitvoeren. "We roepen de vicepresident op om binnen 24 uur te reageren", aldus Pelosi in een brief aan Democratische parlementsleden.