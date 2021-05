Pelosi pleit voor "diplomatieke boycot" van Olympische Spelen 2022, China furieus

“We kunnen niet doen alsof alles in orde is met de organisatie van de Olympische Spelen in China”, zei Pelosi op een hoorzitting over de mensenrechten en over Peking. In de Verenigde Staten wordt steeds meer opgeroepen de Spelen te boycotten. “Laten we een diplomatieke boycot houden”, bepleitte de voorzitster. “Laten we de Chinese regering niet de eer geven staatshoofden te ontvangen.”