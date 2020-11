Pelosi opnieuw genomineerd door Democraten als voorzitter Huis van Afgevaardigden

Dit is de strategie waarmee Trump toch nog aan de macht wil blijven

16 november De Republikeinse leiders in vier cruciale swingstaten zeggen zich niet voor de kar van Donald Trump te laten spannen in een poging de uitslag van de verkiezingen nog in zijn voordeel te veranderen. Trump en zijn dichtste medestanders hopen via een schimmige maar volgens hen legale route toch aan de nodige 270 kiesmannen te geraken. De hordes om het zover te laten komen, zijn echter bijzonder groot.