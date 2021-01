Pelosi nipt herverkozen als voorzitter Amerikaans Huis van Afgevaardigden

Het nieuwverkozen Amerikaanse Congres is zondag voor het eerst bijeengekomen. Tijdens de presidentsverkiezingen in november kozen de Amerikanen namelijk ook voor een voltallig Huis van Afgevaardigden en een derde van de zetels in de Senaat

De zogenaamde constituerende zitting van beide kamers vindt volgens de Amerikaanse grondwet altijd plaats op 3 januari om 12.00 uur plaatselijke tijd (18.00 uur Belgische tijd).

Tijdens de eerste zitting van het Huis van Afgevaardigden werd Nancy Pelosi nipt herverkozen als voorzitter (‘speaker’), met 216 stemmen voor en 208 tegen, omdat vijf Democratische partijgenoten haar niet steunden. Toch was het genoeg om haar Republikeinse tegenstrever Kevin McCarthy te verslaan.

De 80-jarige Democrate uit Californië, de eerste vrouw ooit die het ambt bekleedde, had geen uitdagers. Ze leidt de Democraten in het Lagerhuis al 17 jaar. Pelosi zal het in het 117de Huis met de krapste meerderheid in decennia moeten doen. De Democraten verloren meerdere zetels tijdens de verkiezingen in november.

Steny Hoyer, de nummer twee van de Democraten in het Huis, zei te hopen dat het nieuwe congres de verdeeldheid tussen Democraten en Republikeinen achter zich kan laten. “We kunnen dan beginnen aan een nieuw hoofdstuk van samenwerking tussen beide partijen.”

Georgia beslist over Senaat

Maar de samenstelling van de Senaat is nog niet rond. In het vorige, 116de, Congres hadden de Republikeinen de meerderheid in de machtige Senaat. Woensdag is er in Georgia een tweede ronde voor de twee zetels van de Senaat die nu in Republikeinse handen zijn.

Snoepen de Democraten die af, dan zijn beide blokken even sterk. Al hebben de Democraten een voetje voor, want bij staken van stemmen geeft de stem van de vicepresident de doorslag. Dat is nu nog de Republikein Mike Pence, vanaf 20 januari is dat de Democrate Kamala Harris.