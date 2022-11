Pelosi gelooft in Democratische meerderheid in Huis VS: “We hebben nog steeds een kans om te winnen”

Nog niet alle stemmen in de dinsdag in de VS gehouden tussentijdse verkiezingen zijn geteld. Momenteel hebben de Republikeinen 211 van de 218 voor een meerderheid benodigde zetels in het Huis gewonnen, de Democraten slechts 203. Er zijn in totaal nog 17 zetels te vergeven. De meeste peilingen voorspellen een nipte Republikeinse meerderheid.

Democraten VS behouden controle over Senaat

De huidige leider van de Democraten in het Huis wilde nog niet zeggen of ze zich opnieuw verkiesbaar stelt als leider. Daarmee wacht ze tot bekend is wie in deze midterms de meerderheid in het Huis heeft gewonnen. Traditioneel houden de Huis-fracties van zowel de Republikeinen en Democraten na de midterms interne verkiezingen over het partijleiderschap.