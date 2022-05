Peking versoepelt coronamaatregelen, besmettingen Shanghai lager

LIVE. Kiev: Russen bestoken 49 plekken in Donbas - Krediet­waar­dig­heid Oekraïne verder verlaagd

De situatie in de Donbas, in het oosten van Oekraïne, is erg moeilijk. Dat heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gezegd in een videoboodschap op vrijdagavond. Door de voortdurende oorlog is de kredietwaardighied van Oekraïne verder verlaagd, stelt beoordelaar Standard & Poor's. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.

11:05