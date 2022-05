Peking verscherpt coronamaatregelen

LIVE. Zelensky: 23.000 Russische militairen gesneuveld sinds begin oorlog

Sinds het begin van de Russische inval zijn volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky 23.000 Russische soldaten omgekomen in Oekraïne. Bovendien werden meer dan duizend Russische tanks en bijna 2.500 andere militaire voertuigen vernietigd, zei Zelensky zaterdagavond tijdens een toespraak. Hoe hoog de verliezen daadwerkelijk zijn, is moeilijk in te schatten. Moskou heeft eerder toegegeven dat meer dan duizend Russen zijn gesneuveld sinds de oorlog op 24 februari begon. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in ons liveblog.

1:32