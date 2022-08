Peking noemt bezoek van Pelosi aan Taiwan een klucht: “Wie China beledigt zal gestraft worden”

Update Nancy Pelosi geland in Taiwan, Chinees leger plant oefeningen bij het eiland: “Gevolgen zullen bijzonder ernstig zijn”

Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft woensdag gezegd dat ze “in vrede” afgereisd is naar Taiwan. Tijdens een reis door Azië maakt Pelosi een tussenstop in het land. Dinsdagavond landde ze in hoofdstad Taipei. Volgens Beijing is Taiwan echter een afvallige Chinese provincie. Daarom is de Amerikaanse ambassadeur in China al op het matje geroepen en kondigde het land “gerichte militaire acties” aan als reactie op het bezoek.

